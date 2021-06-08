سلة الاتحاد السكندري تفوز على الأهلي في ثاني لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على الأهلي في ثاني لقاءات نصف نهائي دوري السوبر الذي يقام بنظام best of 5 بنتيجة 65/71 في المباراة التي جمعت بينهما على صالة برج العرب ليصبح مجموع اللقاءات ٢2/0 لصالح سيد البلد.



وجاءت الفترات كالأتي:-

الفترة الأولى لصالح الاتحاد 19/14.

الفترة الثانية تعادل الفريقين 29/29.

الفترة الثالثة لصالح الاتحاد 51/46.

الفترة الرابعة فوز سيد البلد بنتيجة 65/71.



ويلتقي الفريقين في ثالث اللقاءات يوم الخميس القادم في السادسة مساء على صالة برج العرب.



وفي حالة فوز الاتحاد في اللقاء القادم يصعد مباشرةً الي نهائي دوري السوبر وفي حالة فوز الأهلي تقام مباراة رابعة.