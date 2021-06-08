استعدادًا لـ يورو 2020.. فرنسا تفوز على بلغاريا بثلاثية

فاز منتخب فرنسا على نظيره البلغاري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب فرنسا على نظيره البلغاري بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما وديًا استعدادًا لـ يورو 2020.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 29 بضربة مقصية رائعة، ليمنح أبطال العالم التقدم في الشوط الأول.

وتعرض كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا للإصابة على مستوى الركبة في الدقيقة 39، ليتم استبداله بأولفييه جيرو.

وتم استدعاء بنزيما لقائمة فرنسا للمشاركة في يورو 2020 بعد استبعاده من تشكيل الديوك منذ عام 2015.

وفي الشوط الثاني، سجل أولفييه جيرو الهدفين الثاني والثالث لمنتخب فرنسا في الدقيقتين 83، 90 ليؤكد انتصار الديوك في مباراة اليوم.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات المجر وألمانيا والبرتغال، ويبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الألماني.