التفاصيل الكاملة لـ عملية درع طروادة .. الفخ الأكبر للجريمة المنظمة في العالم.. كيف تعاون أكثر من 16 جهاز مخابرات في عملية واحدة.. هكذا أسقط تطبيق هاتف محمول عمالقة الإجرام

هكذا زرعت أجهزة المخابرات تطبيق آنوم وسط المجرمين

9000 ضابط في جميع أنحاء العالم أجروا اعتقالات وتفتيشات بأكثر من 700 موقع

مصادرة مليارات الدولارات من الأسلحة والمخدرات والأجهزة

أعلنت السلطات في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وأوروبا أمس الثلاثاء، أنها وجهت ضربة كبيرة للجريمة المنظمة بعد خداع مئات المجرمين لاستخدام تطبيق مراسلة كان يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي سرًا.

وبحسب تقرير قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، قالت الشرطة إن العصابات الإجرامية اعتقدت أن التطبيق المشفر المسمى (ANOM - آنوم) آمن من التطفل في حين أن السلطات في الواقع كانت تراقب ملايين الرسائل حول تهريب المخدرات وغسيل الأموال وحتى عمليات القتل المخطط لها.

كان التطبيق جزءًا من عملية عالمية تسمى "درع طروادة"،والتي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وشاركت فيها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ووكالة شرطة الاتحاد الأوروبي "يوروبول" ووكالات إنفاذ القانون في أكثر من اثني عشر دولة. وقالت يوروبول إن الشرطة من إجمالي 16 دولة نفذت مداهمات أثارتها أدلة من الهواتف الذكية التي يراقبها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم نشر حوالي 9000 ضابط في جميع أنحاء العالم لإجراء اعتقالات وتفتيش أكثر من 700 موقع خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن أكثر من 32 طنا من المخدرات - بما في ذلك الكوكايين والقنب والأمفيتامينات والميثامفيتامين - تم ضبطها إلى جانب 250 قطعة سلاح ناري و 48 مليون دولار بعملات مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتم تفكيك أكثر من 50 معملًا سريًا للمخدرات - بما في ذلك أحد أكبر المختبرات السرية في التاريخ الألماني - واعتقل 800 شخص إجمالًا، بما في ذلك 500 في الـ 48 ساعة الماضية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كالفن شيفرز صباح الثلاثاء في مقر يوروبول في هولندا: إن "النتائج مذهلة".

كشف مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا عن لائحة اتهام يوم الثلاثاء، لـ17 متهمًا أجنبيًا قاموا بإدارة أو توزيع الأجهزة بتهم الابتزاز. وقال مسؤولون إن ثمانية من المتهمين اعتقلوا ليل الاثنين بينما يعتبر التسعة الآخرون هاربين.

قالت سوزان تيرنر، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييجو':"كانت عملية درع طروادة أسلوبًا مبتكرًا لمشكلة مستمرة ومتطورة ومعقدة لا تزال تواجهها كل يوم - كيفية اختراق أجهزة الاتصال المشفرة المغلقة المستخدمة حصريًا وحصريًا للنشاط الإجرامي".

وأضافت أن:"المجرمين غالبًا ما يستخدمون التشفير للتواصل تحت عباءة السرية، مما يثبط قدرة تطبيق القانون على اكتشاف الجريمة قبل وقوعها. وقالت إن فريق التحقيق سعى لاستغلال حاجة الشركات الإجرامية للأجهزة المشفرة المغلقة، والتي وصفتها بأنها نقطة ضعف كبيرة للمجرمين.

قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه زود أكثر من 300 عصابة إجرامية في أكثر من 100 دولة مختلفة بنحو 12.000 جهاز. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس: عن شيفرز قوله إن الأجهزة التي تحتوي على تطبيق ANOM وزعت على مدى عامين تقريبا، مما سمح للوكلاء 'بمراقبة اتصالاتهم'.

قال راندي جروسمان، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا:"كان موزعو ANOM ومسؤولوها ووكلائها يثقون كثيرًا في سرية أجهزتهم لدرجة أنهم قاموا بتسويقها علنًا لمستخدمين محتملين آخرين كما صممها مجرمون للمجرمين. "لكن الأجهزة تم تشغيلها بالفعل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

قالت السلطات الأسترالية إن التطبيق تم تثبيته على هواتف محمولة نمت شعبيتها في الدوائر الإجرامية بعد أن تم اعتمادها من قبل بعض الشخصيات البارزة في عالم الجريمة، الذين وصفوا بأنهم "مؤثرون إجراميون ''.

ذكرت وكالة "رويترز" أن العصابات اعتقدت أن النظام آمن لأن الهواتف لم يكن لديها أي قدرات أخرى مثل الصوت أو وظائف الكاميرا، وكان التطبيق مشفرًا. وقال مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ريس كيرشو إن الاتصالات كانت مكشوفة للغاية دون أي محاولة لإخفاء المؤامرات الإجرامية باستخدام كلمات مشفرة.

وقال كيرشو:"لقد كنا في الجيوب الخلفية للجريمة المنظمة. كل ما يتحدثون عنه هو المخدرات والعنف وضرب بعضهم البعض والأبرياء الذين سيقتلون".

وأعلنت السلطات الأسترالية أنها اعتقلت 224 شخصًا وصادرت أكثر من أربعة أطنان من المخدرات و35 مليون دولار في عملية مستمرة تعود إلى ثلاث سنوات. وقالت الشرطة النيوزيلندية إنها ألقت القبض على 35 شخصا وصادرت مخدرات وأصولا تقدر بملايين الدولارات.

وصرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفين بأن "هذه لحظة فاصلة من شأنها أن تحافظ على أمن المجتمعات في البلاد".

وقال موريسون:"اليوم، وجهت الحكومة الأسترالية، كجزء من عملية عالمية، ضربة قوية للجريمة المنظمة. ليس في هذا البلد فحسب، بل سيتردد صداها حول الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم".

وقال مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ريس كيرشو، إن اللدغة، المسماة عملية "أيرونسايد" في أستراليا، نتجت عن شراكة طويلة الأمد بين وكالته ومكتب التحقيقات الفيدرالي. قال إنهم أغلقوا ستة مختبرات سرية وأوقفوا 21 تهديدا بالقتل، بما في ذلك إنقاذ أسرة مكونة من خمسة أفراد، "لقد أوقفنا صانعي الملوك المزعومين الذين يقفون وراء هذه الجرائم، ومنعنا إطلاق النار الجماعي في الضواحي، وأحبطنا الجريمة المنظمة والخطيرة من خلال الاستيلاء على ثرواتهم غير المشروعة".

وقال كبير ضباط التحريات، جريج ويليامز الذي يقود مجموعة شرطة نيوزيلندا التي تكافح الجريمة المنظمة، إن عملية اللدغة صممت في عام 2018 بعد أن قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإلغاء تطبيق آمن سابق كان يفضله المجرمين يسمى "فانتوم سيكيور. ترك ذلك فراغًا في السوق ساعدت السلطات في ملئه بتطبيق ANOM".

وأضاف:"لا يمكننا التحدث بدرجة كافية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والعمل الذي قاموا به في الخلفية هنا".

وأوضح أن نيوزيلندا كانت دولة صغيرة وتعتمد على قدرات جمع المعلومات الاستخبارية لشركائها في مجموعة العيون الخمس، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا.

كذلك، منعت الشرطة السويدية عشرات عمليات القتل المخطط لها وتعتقد أنها ألقت القبض على العديد من "الفاعلين البارزين في الشبكات الإجرامية"، وفقًا لبيان صادر عن ليندا ستاف، رئيسة وحدة الاستخبارات الجنائية الوطنية السويدية.

قالت الشرطة الفنلندية، الثلاثاء، إنه تم اعتقال ما يقرب من 100 شخص ومصادرة أكثر من 500 كجم من المخدرات، إلى جانب عشرات الأسلحة والنقود التي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.

قالت السلطات الألمانية، الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت أكثر من 70 مشتبهاً بهم وفتشت عشرات المواقع في إطار حملة القمع العالمية. وذكر مكتب المدعي العام في فرانكفورت أن المداهمات التي نفذت يوم الاثنين كانت إلى حد كبير في ولاية هيسن.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب الادعاء قوله إن الشرطة صادرت مئات الجنيهات الإسترليني من المخدرات وأكثر من 20 قطعة سلاح وعشرات المركبات الفاخرة وأكثر من 250 ألف دولار نقدا بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات.

وفي مارس، ألقت الشرطة البلجيكية القبض على عشرات الأشخاص بعد اختراق نظام دردشة مشفر آخر ومصادرة أكثر من 17 طنًا من الكوكايين.

ذهبت العملية الأخيرة إلى أبعد من ذلك، وقال شيفرز: "إن نجاح عملية درع طروادة هو نتيجة للابتكار الهائل والتفاني والتعاون الدولي غير المسبوق".