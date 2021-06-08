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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: آخر تطورات الحالة الصحية لـ خالد عليش وفاطمة كشرى.. وصدمة خطيبة أحمد مدحت بعد وفاته

خالد عليش
خالد عليش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية التي كان أبرزها أخر تطورات الحالة الصحية لخالد عليش بعد نقله للمستشفى وفاطمة كشرى و عمر كمال يطرح مهرجان أوعدك مع سمية الخشاب.

 

أخر تطورات الحالة الصحية لخالد عليش بعد نقله للمستشفى.. خاص

 

حصل صدى البلد على أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد عليش  بعد نقله للمستشفي وخضوعه لعملية جراحية .

 

عمر كمال يطرح مهرجان أوعدك مع سمية الخشاب.. فيديو

 

طرحت سمية الخشاب أغنيها الجديدة “أوعدك”، مع عمر كمال، اليوم الثلاثاء، عبر القناة الرسمية لمغني المهرجانات بموقع يوتيوب.

تطورات حالتها الصحية.. فاطمة كشري: ببكي لما بشوف منظر بطني

 

كشفت الفنانة فاطمة كشرى، عن تطورات حالتها الصحية بعد اكتشاف وجود “شاش” داخل بطنها عقب عملية جراحية أجرتها.

 

كلكوا كدابين.. بهذة الكلمات خطيبة الكاتب أحمد مدحت تعبر عن صدمتها بعد وفاته

 

حالة الصدمة والحزن سيطرت أيضا على "آية عفيفي" خطيبة الكاتب الشاب الراحل أحمد مدحت والذي توفى متاثرا بفيروس كورونا والتي كتبت فور إعلان وفاته عبر حسابها على "فيس بوك" قائلة: "انتو كلكو كذابين هو عاايش والله عايش والله هو قالي إنه هيكمل معايا كلكلو بتكذبوا".

 

اعتذر له بالفيديو.. القصة الكاملة لاتهام محمد رمضان بالنصب على نقاش

 

تعرض الفنان محمد رمضان  خلال الساعات الماضية لأزمة جديدة ، بعد أن اتهمه أحد الأشخاص بالنصب عليه بعد عمله في الفيلا الخاصة به ولم يتحصل على أجره كاملا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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