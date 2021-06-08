نشرة الفن: آخر تطورات الحالة الصحية لـ خالد عليش وفاطمة كشرى.. وصدمة خطيبة أحمد مدحت بعد وفاته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية التي كان أبرزها أخر تطورات الحالة الصحية لخالد عليش بعد نقله للمستشفى وفاطمة كشرى و عمر كمال يطرح مهرجان أوعدك مع سمية الخشاب.

حصل صدى البلد على أخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد عليش بعد نقله للمستشفي وخضوعه لعملية جراحية .

طرحت سمية الخشاب أغنيها الجديدة “أوعدك”، مع عمر كمال، اليوم الثلاثاء، عبر القناة الرسمية لمغني المهرجانات بموقع يوتيوب.

كشفت الفنانة فاطمة كشرى، عن تطورات حالتها الصحية بعد اكتشاف وجود “شاش” داخل بطنها عقب عملية جراحية أجرتها.

حالة الصدمة والحزن سيطرت أيضا على "آية عفيفي" خطيبة الكاتب الشاب الراحل أحمد مدحت والذي توفى متاثرا بفيروس كورونا والتي كتبت فور إعلان وفاته عبر حسابها على "فيس بوك" قائلة: "انتو كلكو كذابين هو عاايش والله عايش والله هو قالي إنه هيكمل معايا كلكلو بتكذبوا".

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