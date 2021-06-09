المشوار الفني لـ "فطوطة" سمير غانم على هدية من الخشب .. فيديو

يعتبر فن اختيار الهدايا من أصعب الفنون للغاية لإتقانه، ولكن مع معرفة الشخص عن قريب ومعرفة ما يحتاج إليه أو ما يتمني اقتنائه يكون الأمر أسهل وأبسط على الشخص الذي يختار الهدايا، بدأ منذ فترة قصيرة استخدام فن الطباعة المباشرة على المسطحات في الانتشار واستخدامه في الهدايا بشكل كبير.

وبعد وفاة الفنان القدير سمير غانم قام أحد المهندسين بتصميم هدية لعائلة سمير غانم تقديراً له علي مشواره الفني الحافل ويتمني أن يقدمها لأبنائه أو زوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بعد شفائها ..

في البداية قال تامر ماهر صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان بعد وفاة الفنان القدير سمير غانم جاءت لي فكرة عمل صورة له تجمع مشواره الفني لأن الفنان سمير غانم كان أيقونة الضحك في الوطن العربي وليس مصر فقط وهو فنان كوميدي من العيار الثقيل بداية من أول مشواره الفني في فرقة ثلاثي أضواء المسرح مرورا بشخصية فطوطة ثم إلى ما وصل له في الفترة الأخيرة .

وأوضح ماهر أن فكرة تصميم صورة له جاءت بعد وفاته لتجمع أكبر قدر من صوره أثناء مشواره الفني داخل أول حرف من اسمه وهو حرف" الاس" باللغة الإنجليزية وكنت أتمنى أن اهديها لأهله بعد وفاته تقديرًا مني لمشواره الفني والعطاء الكبير الذي أسعدنا به الفنان سمير غانم أثناء مسيرته الفنية الحافلة بالكوميديا .

وتابع تامر ماهر: تم استخدام الطباعة المباشرة في هذا البرواز الخشبي وهي تسمي بطباعة اليوفي وهي تستخدم للطباعة علي المسطحات مثل الخشب والاكريلك والفومكس والمعدن والزجاج والجبسين بورد ونبدأ خطوات الطباعة أولا بتجهيز التصميم على الفوتوشوب ثم يتم نقل التصميم علي برنامج آخر لطباعتها علي الخامة المسطحة المستخدمة ثم تقطيعها .

وأشار ماهر إلى أن صورة الفنان سمير غانم تمت طباعتها ثم تم تقطيعها باستخدام ماكينة تقطيع الليزر سي ان سي موضحا أنه تم تنفيذ الصورة في وقت لا يتعدي الـ 45 دقيقة بين التصميم والطباعة والتقطيع ولكن الجزء الأصعب هو الحصول علي فكرة التصميم من البداية الحصول علي فكرة جديدة يمكن أن يستغرق ساعات وفي بعض الأحيان يستغرق أياماً قبل التنفيذ .

وتابع تامر ماهر أن الهدايا الغرض منها هي الاحتفاظ ببعض الذكريات الجيدة عن طريق الصور وبدأت منذ فترة استخدام هذه الصور في تصميم بعض الهدايا الجديدة ومنها طباعة التابلوهات الشخصية والميوزك فريم وطباعة الصور علي ظهر جراب الموبايل واللاب توب والمجات لترك بصمة مختلفة موضحًا أن متوسط اسعار الطباعة يبدأ من 20 جنيهاً للقطعة وتختلف باختلاف نوع الطباعة وحجمها .