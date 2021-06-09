آبل تطلق هواتف iPhone 14 بتقنيات كاميرا تصدر لأول مرة

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعتزم إطلاق هواتف iPhone 14 التي ستصدر العام القادم 2022 ، بتقنيات في الكاميرا تصدر لأول مرة.



وبحسب تقرير من موقع PhoneArena فإن كاميرا هواتف iPhone 14 من آبل ستحتو على تقنية التكبير والتصغير المطوية من تصنيع شركة سامسونج الكورية الجنوبية.



وتشكل التقنية الجدية في هواتف iPhone 14 نقلة نوعية في الكاميرا حيث ستعمل على تصوير صور على مسافات طويلة بتفاصيل دقيقة للغاية وبنسبة وضوح عالية.



وتأتي كاميرا هواتف iPhone 14 القادمة بمستشعرات الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.

حيث تهدف الشركة إلى تصنيع بيريسكوب في الكاميرا، لاستخدام مرآة في منتصف العدسة لعكس الضوء، حيث تسمح لصانعي الهواتف الذكية بتحسين التقريب البصري دون الحاجة إلى زيادة سمك الهاتف الذكي أو نتوء الكاميرا.



وستحصل جميع هواتف iPhone 13 التي ستصدر في شهر سبتمبر القادم، على تقنيات كاميرا LiDAR التي تقوم بالمسح الضوئي للصور في التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز والتصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة والواقع المعزز بما فيها هاتف iPhone 13 mini الأصغر حجما وأقل إمكانات وسعرا في هواتف المجموعة.

