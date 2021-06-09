أحمد موسى يبشر المصريين: المرتبات هتزيد.. ورامي رضوان يطالب بالدعاء لدلال عبد العزيز.. ووزير التعليم يكشف كواليس الامتحانات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الأخيرة عددا من الأخبار التي تناولتها برامج التوك شو، نرصد أبرزها فيما يلي:

وزير التعليم: تسجيل الإجابات على البابل شيت إلزامي واختياري على التابلت



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الطالب في امتحانات الثانوية العامة سوف يستلم ورقة اسئلة وبابل شيت مع التابلت، وسيبدأ الطالب بالإجابة على أسئلة الامتحانات على التابلت.

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:" من باب تأمين إجابات الطالب على الطالب كتابة إجاباته في البابل شيت وفي نفس الوقت يقوم بتسجيلها على التابلت، وتسجيل الإجابة على التابلت اختياري لكن تسجيل الاجابات على البابل شيت إلزامي في امتحانات الثانوية العامة".

وتابع طارق شوقي :" يتم تصحيح الامتحانات الكترونيا، ويتم وضع ورق الاجابات في اجهزة «سكانر» والكمبيوتر يقوم بتصحيح البابل شيت ". .. المزيد

أحمد موسي يتصدر تويتر بـ هاشتاج #شكرا_يا_ريس



تصدر هاشتاج #شكرا_يا_ريس تريند تويتر بعدما أطلقه الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد.

وأطلق الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، هاشتاج #شكرا_يا_ريس، قائلا إنه في مثل هذا اليوم من سبع سنوات أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية.

وأكد موسى أن كل ذي عينين يرى حجم الإنجازات التي تحققت في مصر بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فلم يتخيل أحد تنفيذ ربع ما يتم حاليا في البلاد ومازال العمل مستمر .

وقال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ منذ أن كان وزيرا للدفاع في تقوية الجيش المصري وتطوير وتحديث نظم التسليح؛ موضحا أن الإرهاب والتآمر لن يعطلا مصر ومسيرتها نحو التنمية والتقدم .. المزيد

سمير فرج: السيسي حقق حلم كل ضابط بالقوات المسلحة المصرية



قال اللواء دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن القوات المسلحة المصرية كانت منشغلة طوال 20 شهر خلال أحداث 25 يناير وما بعدها ولم تشتر سلاحا جديدا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي تولى حكم مصر وكانت الاتجاهات الاستراتيجية لمصر مهددة، إلى جانب آلاف الأنفاق والإرهاب في سيناء.

وأشار إلى أن أول قرار استراتيجي اتخذه الرئيس السيسي لصالح القوات المسلحة هو تنويع مصادر السلاح من فرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا إلى جانب أسلحة أمريكية. .. المزيد





أحمد موسى: قد يكون هناك زيارة مهمة لمصر في الفترة المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ منذ أن كان وزيرا للدفاع في تقوية الجيش المصري وتطوير وتحديث نظم التسليح؛ موضحا أن الإرهاب والتآمر لن يعطلا مصر ومسيرتها نحو التنمية والتقدم.

وأكد خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ، أن الدولة المصرية علاقاتها قوية بالدول الأفريقية ، كما أنها أسست علاقات قوية مع معظم دول العالم، مردفا «قد يكون هناك زيارة مهمة لمصر في الفترة المقبلة».

ولفت موسى، «قبل 2014 كان الأكل بيبوظ والأجهزة الكهربائية تتعرض للتلف بسبب تخفيف الأحمال لمدة 20 ساعة يوميا ودولة كاملة كانت عايشة في ظلام» .. المزيد





وزير المالية : أدوية الأمراض المستعصية معفاة من الجمارك..فيديو



قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن جامعة عين شمس ليس لديها من علاج الضمور الشوكي سوى حقنتين فقط وهما على سبيل الهدية .

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن رسوم الدمغات المقررة على حقن الدواء مقررة لصالح نقابة المهن الطبية .

وتابع وزير المالية: أن جميع أدوية الأمراض المستعصية معفاة من الجمارك بالفعل ولا يوجد أية رسوم جمركية عليها .



عندنا غواصات ومسترال .. أحمد موسى يكشف كواليس جديدة عن سد النهضة



قال الإعلامي أحمد موسى، ان الدولة المصرية تتعامل مع أزمة سد النهضة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن مصر تجري تدريبات عسكرية مع دول جوار إثيوبيا.



وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» إنه في الفترة القادمة ربما تشهد مصر زيارة هامة بخصوص سد النهضة، مؤكدا أن الدولة المصرية تدير الملف على أعلى مستوى داخليا وخارجيا وعلى المستوى الأفريقي.

ولفت موسى إلى أن الجيش المصري من الجيوش التي تسلح نفسها على أعلى مستوى، مشيرا الى ان القواعد العسكرية المصرية شرف للشعب المصري. .. المزيد



رامي رضوان عن حالة دلال عبد العزيز: في أشد الحاجة للدعاء

قام الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، بالدعاء لـ الفنان دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلام رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “أحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.

وفى نفس السياق قال إنه لا يوجد مشكلات حالة حصول المرأة على لقاح كورونا الجرعة الأولى، وبعد ذلك تتعرض للإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الجرعة الأولى تحمى بنسبة 50% فقط، مطالبًا المواطنين بالحصول على لقاح كورونا. .. المزيد





بشاير الخير.. محافظ الاسكندرية يزف بشرى: وحدات سكنية 3 غرف بـ 300 جنيه شهريا

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات من الانجازات الكبرى في كافة المجالات، مرددا: «أهالي الاسكندرية يحبون الرئيس السيسي».



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الدولة تنفذ مجموعة من المشروعات القومية الكبيرة في الإسكندرية، منها مشروعات بشاير الخير وتطوير محور المحمودية ومشروعات الجراجات لتخفيف التكدس المروري»؛ منوها بأن المشروعات التي تشهدها المحافظة خلال العامين الماضين فقط تجاوزت 16 مليار جنيه. .. المزيد

7 سنوات إنجازات.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: المرتبات زادت وهتزيد



قال الإعلامي أحمد موسى، ان العدو قبل الصديق يشهد بالانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم أنه تولي الحكم ومصر على حافة الإفلاس.



وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أن الرئيس السيسي يعيد بناء الدولة من خلال التطوير في كافة المجالات؛ مشيرا إلى أن الرئيس تحمل صعوبة قرار الإصلاح الاقتصادي ويزيد من مرتبات و معاشات المواطنين كلما أتت الفرصة وسوف يزيد المرتبات في المستقبل.

وأكد موسى، أن الرئيس السيسي استطاع ان يوصل الدعم لمستحقيه من خلال منظومة الخبز الذكية؛ مرددا: كل ذي عينين يرى حجم الإنجازات التي تحققت بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يتخيل أحد تنفيذ ربع ما يتم حاليا في البلاد ومازال العمل مستمر» . .. المزيد