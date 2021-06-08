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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

ياه عالزمن لـ جورج وسوف تقترب من 4 ملايين مشاهدة فى أسبوع

جورج وسوف
جورج وسوف

حققت اغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا منذ كرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يونيو الجاري، إذ حصدت الأغنية 3 ملايين و884 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها. 

أغنية ياه عالزمن لـ جورج وسوف، هب أول تعاون له مع لايف ستايلز ستوديوز، ويعيد في كلماته ولحنه وتفاصيله نوستالجيا الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية، ويصف سلطان الطرب في هذه الأغنية الغدر الذي يمكن ان يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص وكيف يمكن لمغريات الحياة ان تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

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الملحن مصطفى شكري يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية ياه على الزمن لـ جورج وسوف

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بعد تصدرها التريند.. تفاصيل أغنية ياه عالزمن لـ جورج وسوف |فيديو

"ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع احمد امين، هندسه صوتيه هاني محروس تسجيل آلات استديو إم ساوند، تسجيل صوت الفنان استوديو هادي شرارة / ايلي بربر. 

وظهر الفنان جورج وسوف في فيديو كليب أغنية ياه عالزمن وهو يجلس أمام البيانو ويعزف ويغني على خلفية أحداث تدور حول العشرة بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية والفراق.

حفل جورج وسوف في دمشق 

تصدر اسم جورج وسوف تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بعد انتشار فيديو مؤثر لفتاة سورية أثناء حضورها حفل للفنان في دمشق، وظهورها في حالة انهيار شديدة متأثرة بكلمات أغنيته الشهيرة خسرت كل الناس. 

دخلت الفتاة في نوبة بكاء شديدة وهي تردد كلمات الأغنية ما دفع جورج وسوف إلى طلب منها الصعود على المسرح وأمر البادي جارد بإفساح المساحة لها، ومسح دموعه بمنديل فقبلت يده. 

أحيا جورج وسوف حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح قلعة دمشق في احتفالات فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة، وتفاعل الجمهور مع أغانيه الشهيرة وأثني متابعو السوشيال ميديا على موقفه مع الفتاة. 

 

أغنية «صاحي الليل»

حصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 7 ملايين و806 آلاف مشاهدة بعد طرحها 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهور وسوف ومتابعيه.

 أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري. 

 شارك الفنان جورج وسوف متابعيه فيديو جديد على حسابه  بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"  في أبريل الماضي، في لحظة انسجام واستمتاع بدت عليه واضحة.
وظهر سلطان الطرب وهو يستمتع بمشاهدة أغنية "عودت عينى" لـ أم كلثوم  ويدندن كلمات الأغنية  بصورة واضحة وعلق قائلاً  "من انا وطفل "عوّدت عيني" على رؤياها أم كلثوم جورج وسوف الزمن الجميل".

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