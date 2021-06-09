عربية المنتج
شيكو يسخر من وجود سكريبت أحد أعماله على عربة كبدة
شارك الفنان شيكو صورة لعربة كبدة تضع السندويتشات في ورق لـ سكريبت مسلسل "الرجل العناب"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق شيكو علي الصورة مازحًا: "سكريبت مسلسل الرجل العناب بيتلف بيه سندوتشات علي عربية كبدة، بالهنا و الشفا يا سيدي".
وعلق الفنان أحمد حلمي علي الصورة، كاتبًا: "طب شوف كده لتكون عربية المنتج".
وجاءت الردود كوميدية من قبل المتابعين كالاتي:
"الكبدة العنابي – كنت لسه بتفرج علي المسلسل – تلاقيك بدلته بساندويتشات الكبدة".
يذكر أن آخر أعمال شيكو مسلسل اللعبة 2 وتدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.