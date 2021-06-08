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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استثمارات ضخمة.. القصير: مستهدف زراعة مليون فدان في الدلتا الجديدة

اراضي زراعية
اراضي زراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن  قطاع الزراعة شهد نهضة ومشروعات غير مسبوقة  خلال الـ 7 سنوات الماضية، مضيفا:" لدينا اكثر من 300 مشروع في قطاع الزراعة بتكلفة اكثر من 40 مليار جنيه  خلال الـ 7 سنوات الماضية".


وأضاف  القصير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن  مشروع الدلتا الجديدة عبقري ومساحة المشروع 2.2 مليون فدان كمشروع تنموي  وسيتم زراعة مليون فدان وهناك مشروعات اخرى  للثروة الحيوانية والتصنيع  والتعبئة والتغليف ".

 

وأكمل الوزير :"  زراعة مليون فدان في الدلتا الجديدة  يمثل أكثر من 30 % من مساحة الدلتا القديمة في وجه بحري بأكمله "، مضيفا:"  متوسط استصلاح الفدان الواحد حوالي 250 الف جنيه والمليون فدان تكلفة استصلاحها 250 مليار جنيه ".

 

ولفت السيد القصير :"  التوسع في مساحة الرقعة الزراعية يؤدي إلى ارتفاع احتياجات الدولة المائية للزراعة والدولة بدأت في البحث عن مصادر بديلة للحصول على المياه بخلاف مياه نهر النيل ".

 

وأكمل:" نلجأ إلى المياه الجوفية للزراعة ويتم إجراء معالجة لمياه الصرف الزراعي ويتم استخدامها مرة اخرى ومشروع الدلتا  الجديدة يعتمد على المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعي  والدولة تستهدف انشاء محطة معالجة للصرف الزراعي  لانتاج 6 ملايين متر مكعب يوميا  بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه ".

 

ولفت القصير:" تمت زراعة 200 ألف فدان في الدلتا الجديدة  وهناك 250 ألف فدان مستهدف زراعتها حتى نهاية العام الجاري،  وخلال عامين سيتم الانتهاء من زراعة المليون فدان ".

الدلتا الجديدة اخبار التوك شو وزير الزراعة الزراعة السيد القصير

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