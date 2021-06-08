تفاصيل التدريب الميداني لدفعة الشهيد أحمد منسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب ..فيديو

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب ، أن المتفوقين داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب يمكنهم إيجاد الكثير من الأماكن التي يمكنهم من خلالها ممارسة أبحاثهم ومشروعاتهم وليس من الضروري أن تكون داخل مصر .

وأضافت رشا راغب خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، ان المكون البشري هو الأهم للاستثمار فيه مؤكدة ان الإنسان هو أهم مشاريع التنمية ، كما أن التدريب يختلف تماما عن التعليم.

وأوضحت، أننا نوفر للمتدربين لدينا برامج التعليم متعددة التخصصات داخل برنامج واحد ، وكل برنامج نقوم بعمله منفصلا حتي نصل الي الهدف الذي نريد الوصول إليه .



وتابعت : " هناك برامج بالأكاديمية تستمر لمدة اسبوعين او 3 وهناك برامج تظل سنة كاملة مؤكدة أن الدفعة الثالثة في الأكاديمية تم تسميتها بدفة الشهيد احمد منسي وهذا الاسم تم تسميته من قبل المشاركين في التدريب سيقومون بالتدريب ميدانيا " .



