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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلى علوي : مبعرفش أنام إلا بعد التحضير بشكل جيد لعملي..فيديو

الفنانة ليلى علوي
الفنانة ليلى علوي

قالت الفنانة ليلى علوي “أنا بحب السوشيال ميديا بطريقتي انا  يعني لما بشوف  فستان حلو   أو حاجة حلوة بتعجبني لكن مقتنعة إن ده مالوش دعوة بالممثل أو المطرب”.

ليلى علوي : لم أشعر بالاختلاف في عملي مع الجيل الجديد .. فيديو

وأضافت علوي خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنني كفنانة "مبعرفش أنام  إلا بعد التحضير بشكل جيد لعملي.

وتابعت  أن الفنان آدم الشرقاوي الذي ظهر بمسلسل “لعبة نيوتن” كان تلقائي خلال أدائه للعمل وهو طبيعي جدا.
 

وأشارت علوي إلى  أن الجيل الجديد  من الفنانين والفنانات تحولت السوشيال ميديا بالنسبة لهم  لعرض أزياء تخص الملابس والشنط وغيرها.

ليلى علوي الفنانة ليلى علوى السوشيال ميديا الفنانين عرض أزياء

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