السيد القصير: قطاع الزراعة عاش 7 سنوات من الإنجازات.. والمؤسسات الدولية أشادت به

كشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية في قطاع الزراعة.



وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن قطاع الزارعة عاش 7 سنوات من الانجازات، وشهر طفرة غير طبيعية، مضيفا أن المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي أشاد بقطاع الزراعة المصري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستثمار في مجال الزراعة ساهم في زيادة الصادرات الزراعية، متابعا أن قطاع الزراعة يستوعب 25% من العمالة ويجذب الآن استثمارات خارجية.

