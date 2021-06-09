ليلى علوي تكشف عن فيلم لها عجّل بسن قوانين لتغليظ عقوبة الاغتصاب

قالت الفنانة ليلى علوي “أنا قعدت سنة ونص مش قادرة أعمل حاجة وملقتش حاجة تشجعنى على العودة وتمنيت إني ألاقي حاجة تستحق العودة والمهم إنه لما نشتغل حاجة أكون حباها وبها تجديد”.

وأضافت علوي خلال لقاء لها لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن شخصية “ شهيرة “ خلال مسلسل ”ست الهوانم” عملت كل اللي عايزاه في خمس حلقات خاصة أن العمل كان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم وأنا كنت القصة الثالثة والمفروض فيه حلقات أخرى ".

وتابعت الفنانة ليلى علوي أن فكرة الدراما قصيرة الحلقات ذات الطابع 15 حلقة أو أقل سباعيات وغيرها أصبحت طاغية مع ظهور المنصات الخاصة بالدراما.

وأشارت علوي إلى أن فيلم إنذار بالطاعة لم أتردد فيه للحظة مؤكدة أنه سبب ضجة كبيرة وقتها بعد انتشار الزواج العرفي وغيره إضافة إلى فيلم "المغتصبون" مهما أسهم في إحداث حراك دفع بالتعجيل لسن قوانين تغلظ عقوبة المغتصبين إلى الإعدام .