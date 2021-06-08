لتيسير استخراج الوثائق الشخصية.. شاهد تحركات الداخلية لتطوير أقسام الجوازات

تواصل وزارة الداخلية أعمال التطوير فى أقسام الجوازات فى محافظات الجمهورية لتيسير الخدمات على المواطنين والأجانب لاستخراج الأوراق المطلوبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتطوير وتحديث أنظمة العمل بكافة قطاعات الوزارة لتقديم أفضل خدمة للجماهير بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان.

ووضعت الوزارة خطة مرحلية لتطوير كافة أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، وأنشأت مقر جديد بالإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتمكنت من إجراء عمليات التطوير في مختلف أقسام الجوازات، وفقا لأحدث النظم الإنشائية والتكنولوجية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.