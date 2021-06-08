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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام

صدى البلد

جهزت وزارة الداخلية تقريرًا  شاملا عن المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة.

وتضمن الفيديو الذى أعدته وزارة الداخلية جانبًا من الطراز المعمارى الفريد للمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة، الذى تم افتتاحه لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام، من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة والدراسات والأبحاث التى تؤهل الكوادر المشاركة ببعثات حفظ السلام لأداء المهام المنوطة بهم بفاعلية وتزويدهم بالخبرات والقدرات التى تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية.

ويحرص ويستهدف المركز إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم كافة أوجه الدعم للراغبين فى المشاركة من الجنسين، وتنظيم الفعاليات المختلفة (دورات تدريبية – ندوات – مؤتمرات – ورش عمل..) تنسيقيًا مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات (الدولية – الإقليمية) بما يعزز دور المكون الشرطى بعمليات حفظ السلام، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بكافة أوجه عمل البعثات الأممية فى إطار استعراض التحديات التى تواجه المشاركين بها وبحث سبل التغلب عليها.

كما يستهدف المركز التعاون التدريبى وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة (دوليا – إقليميًا – محليًا) لتطوير أداء العناصر الأممية بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام.. فضلًا عن نقل الخبرات فى مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وتم تصميم المركز ليكون صرحًا تدريبيًا متميزًا يذخر بكافة مساعدات التدريب وكافة المنشآت التى تمكنه من أداء رسالته التدريبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية ومن بينها مبانى وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقًا لأحدث المعايير والتصميمات التى توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التى يتعرض لها المشاركين بعمليات حفظ السلام.

الداخلية الشرطة وزارة الداخلية المركز المصري المنظمات الدولية معاهد التدريب الكوادر الوطنية الدورات التدريبية حفظ السلام

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