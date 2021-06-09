خلي بالك.. 3 مشكلات تواجهك عند تجاهل تغيير زيت الموتور

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يسبب تجاهل بعض أصحاب السيارات لتغيير زيت المحرك الكثير من المشكلات، والتي ينتج عنها تلف أجزاء أساسية في السيارة قد تصل لتلف “الموتور” تماماً، خاصةً مع نسيان قياس مستوى الزيت داخل محرك السيارة، و السير مسافات طويلة على هذه الحالة.

لذلك يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، 3 حالات يتوجب فيها تغيير زيت “الموتور ” الخاص بسيارتك.

1 ـ منتهي الصلاحية

يجب مراعاة و احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة ، ومعرفة ميعاد تغيير زيت المحرك قبل ان يفقد صلاحيته، حيث يتحول وقتها لدرجة اللزوجة التي تؤدى لضعف المحرك.

2 ـ تآكل الصبابات

في حالة عدم تغيير زيت الموتور بعد فترة من تشغيل المحرك، ينتج عن ذلك تآكل الصبابات المسؤولة عن عملية التسارع، وبالتالي تلف الأجزاء الداخلية التي تعمل على القيام بالمقاومة و اللزوجة المطلوبة.

3 ـ تقدم عمر المحرك

ينسى عدد كبير عملية تغيير زيت المحرك وهو روح السيارة، لذلك يجب حساب عدد الكيلومترات لتحديد الموعد الصحيح بتغيير زيت المحرك خاصةً مع طول عمر المحرك، لعدم الدخول في إصلاحات ميكانيكية ضرورية وقتها لإصلاح ما أتلفه الزيت التالف.