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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حل لغز الأعراض المستمرة بعد الإصابة بفيروس كورونا

طبيبة
طبيبة

هناك لغز يؤثر على ما يصل إلى 30٪ من مرضى كوفيد-19، حيث يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بالفيروس التاجي من الأعراض الشائعة للحمى والسعال ومشاكل التنفس، ويتعافون في غضون أسبوع أو أسبوعين.

 

ولكن بعض الأشخاص ، الذين يقدر عددهم بحوالي 10 إلى 30% من الأشخاص الذين يصابون بـ"كوفيد-19"، يعانون من أعراض مستمرة تُعرف بالعامية باسم "لونج كوفيد"، ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، يظل السؤال هو “ما سبب تعافى بعض الأشخاص بسرعة، بينما تستمر أعراض الآخرين لأشهر؟”.

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وثبت أن هذا السؤال هو أحد أكثر الأسئلة صعوبة في الإجابة منذ ظهور وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من عدم وجود إجابة نهائية حتى الآن ، إلا أن هناك عددًا قليلاً من النظريات الرائدة التي طرحها الباحثون حول العالم.

 

ما هو مرض كوفيد الطويل؟

لا يوجد تعريف عالميًا لـ لونج كوفيد، لأنه ظاهرة جديدة، ويعد التعريف العملي، أنه مصطلح يستخدم لوصف الموقف الذي يعاني فيه الأشخاص من مجموعة من الأعراض المستمرة بعد التعافي من كوفيد-19.

 

وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا، هي “التعب وضيق التنفس وألم الصدر وخفقان القلب والصداع وضباب الدماغ وآلام العضلات واضطراب النوم”، ولكن يمكن أن تشمل أيضًا أعراضًا متنوعة مثل “فقدان حاسة الشم والتذوق، وزيادة القلق خاصة فيما يتعلق بصحة الفرد، والاكتئاب ، وعدم القدرة على العمل والتفاعل مع المجتمع”.


ويشعر العديد من المرضى بالقلق من استمرار حدوث العدوى والأضرار، إلى جانب الخوف والإحباط من عدم تحسنهم، ومن المحتمل أن تكون أعراض لونج كوفيد، مرتبطة بالتفاعل المعقد للعمليات الجسدية والنفسية التي نشأت بعد الالتهاب المفاجئ الناجم عن عدوى كورونا.

 

,من الصعب تحديد نسبة الأشخاص الذين يصابون بـها، وفي الدراسة عن الاعراض الطويلة التي أجراها معهد والتر وإليزا هول، اتضح أن 34% من المشاركين لدينا كانوا يعانون من كوفيد-19 لمدة 45 أسبوعًا بعد التشخيص.


وتقول منظمة الصحة العالمية إن نسبة 10%، بينما وجدت دراسة من المملكة المتحدة 30%، من المرجح أن تختلف نسبة الأشخاص المتضررين بين البلدان، ولا يزال العديد من الأطباء غير مدركين لفيروس كوفيد -19منذ فترة طويلة، لذلك قد لا يتم التعرف على العديد من الحالات وإضافتها إلى الدراسات.

فيروس كورونا كوفيد-19 منظمة الصحة العالمية المملكة المتحدة فقدان حاسة الشم والتذوق الإكتئاب حاسة الشم والتذوق

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