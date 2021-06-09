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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| نصائح مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية قبل الامتحانات.. وزير قطاع الأعمال يكشف ملامح تطوير شركات الغزل والنسيج

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والمثيرة والتي تخص الرأي العام المصري نعرض لكم أبرزها :

 

 

قالت المطربة سميرة سعيد إن الغناء مغامرة مشيرة أنها  عند تقديم أي عمل جديد تشعر أنها تغني كأول مرة.

 

 

تصدر هاشتاج #شكرا_يا_ريس تريند تويتر بعدما أطلقه الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد.

 

 

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو الاعتداء على الرئيس الفرنسي ماكرون، موضحا ان ضرب الرئيس الفرنسي وصفعه كارثة ومن الحراسة.

 

 

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال،  تفاصيل تأسيس أول شركة لكرة القدم في مصر لنادي غزل المحلة .

 

 

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال،  إنه كان لدينا  23 شركة في الغزل والنسيج و9 شركات في التجارة والحليج، ووفقا لخطة التطوير يتم دمجهم في 9 شركات 8 شركات في الغزل والنسيج وواحدة في التجارة والحليج .

 

 

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي القادم لشكل امتحانات الثانوية العامة سيكون البروفة الأخيرة،  وسيتم تجربة الازدواجية بين الامتحانات الالكترونية والورقية معا قبل الامتحان النهائي .

 

 

قالت الفنانة ليلى علوي أنني قدمت من قبل عدد من الأعمال الكوميدية  " حلق حوش  " وغيرها مثل " سمع هس ".

 

 

قالت الدكتورة  رشا راغب  المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب ، أن مصر لم تكن تحتاج الى مؤسسة تدريبية جديدة مؤكدة أننا لدينا 250 ألف مؤسسة وكتب وشركة ومعهد يقومون بعملية التدريب .

 

 

قال خالد البرماوى، المتخصص فى الإعلام الرقمى،  إن الفنانة "فاطمة كشرى" تصدرت التريند فى الايام القليلة الماضية.

 

 

قال محمد معيط وزير المالية، إن  برامج الحماية الاجتماعية مهمة لإنجاح عملية الإصلاح  الاقتصادي وهذا ما عملت مصر على تنفيذه.

وزير التربية والتعليم اخبار التوك شو الثانوية العامة التربية والتعليم طارق شوقي وزير التعليم أحمد موسى على مسئوليتي قطاع الاعمال رشا راغب غزل المحلة

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