المسلماني: عضوية مصر كانت مجمدة في الاتحاد الأفريقي والسيسي كان سبب إعادتها

مصر خلال الـ 7 سنوات

قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المسلماني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ثورة 30- 6، وتم البناء من الداخل ثم بعد ذلك تحرك للخارج.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الدولة أعادت البناء من الداخل، بجهد كبير من السيسي، مؤكدًا أن عضوية مصر كانت مجمدة فى الاتحاد الأفريقي، وفى 2014 عادت مصر لـ أفريقيا، وذلك بجهد من السيسي.

ولفت إلى أن مصر عادت وبقوة لـ الخارج، وكان لها دور هام فى معظم القضايا العربية.

وأشار إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة ظهرت على الساحة العربية، موضحًا أن العالم يعلم الدور المصري فى الأزمة الليبية، و الجميع يعلم دور مصر الذى حدث فى السودان.