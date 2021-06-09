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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ياسمين صبري تشوق متابعيها بجلسة تصوير جديدة .. محمد صلاح يشارك متابعيه بأحدث ظهور له.. مرتضى منصور يتفاجأ بغلق صفحته الرسمية عبر فيسبوك

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سيلفي بدون مكياج.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور على فيسبوك.. شاهد

 

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده بصحبة إلهام شاهين وإيناس الدغيدي.. شاهد

 

حافية القدمين.. رزان المغربي تشارك متابعيها أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية

 

من داخل الجيم.. محمد صلاح يشارك متابعيه بأحدث ظهور له

 

قريبا.. أحمد سعد يشوق متابعيه لصدور أحدث أغانيه "سكوت"

 

بشورت قصير.. أحدث إطلالة لـ ديانا هشام من إجازتها الصيفية

 

شاهد.. ندى بسيوني تكشف تفاصيل دورها في مسلسل حلم حي

 

أول تعليق من أحمد حلمي بعد اختياره سفيرًا إقليميًا لليونيسيف

 

بحديقة الحيوان.. نهال عنبر تطعم "سيد قشطة".. فيديو

 

أوعدك.. سمية الخشاب تروج لأحدث مهرجان مع عمر كمال.. شاهد

 

رواد السوشيال ميديا يتداولون صورة لتعليق جهاز تنمية مدينة الشروق لـ توك توك تجول بالمدينة.. صور

 

بمركب في البحر.. عمرو السولية ينشر صورة من اجازته الصيفية

 

بإطلالة فاتنة.. أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور من داخل مصر.. شاهد

 

ببدلة لامعة.. ياسمين صبري تشوق متابعيها بجلسة تصوير جديدة.. فيديو

 

مرتضى منصور يتفاجأ بغلق صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"

مرتضى منصور محمد صلاح أحمد سعد إلهام شاهين راغب علامة جلسة تصوير جديدة ياسمين صبري

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