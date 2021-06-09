عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتيسير على المواطنين.. إنجازات الداخلية في التحول الرقمي للخدمات الأمنية الجماهيرية

صدى البلد

تواصل وزارة الداخلية أعمال التطوير في منظومة عملها بجميع القطاعات في جميع محافظات الجمهورية؛ لتيسير الخدمات على المواطنين والأجانب لاستخراج الأوراق المطلوبة، خاصة في توفير التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية.

الداخلية تداهم شركة إنتاج تدير قناة بدون ترخيص في الهرم

الداخلية: غلق مدخل الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد لمدة شهر

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتطوير وتحديث أنظمة العمل بكافة قطاعات الوزارة؛ لتقديم أفضل خدمة للجماهير، بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان طبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى طالما نادى باستخدام التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي.

وزارة الداخلية محافظات الجمهورية التحول الرقمي محمود توفيق

موضوعات متعلقة

لتيسير استخراج الوثائق الشخصية.. شاهد تحركات الداخلية لتطوير أقسام الجوازات

الإدارية العليا: الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي حق للمنتفع الأصلي

المفوضين تحدد 19 يونيو لنظر دعوى إنشاء بنك DNA وإدارة الأحداث والمخطوفين

تأجيل دعوي وقف تطبيق التليجرام في مصر لـ25 يوليو المقبل

مبدأ تاريخى لحماية المواطنين من انتحال الصفة يمنع محاكمتهم على جرائم فيس بوك

ترشيحاتنا

وزير التعليم : انتظروا حدثاً كبيراً في نهاية الصيف

وكيل مصطفى فتحي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي مع مصطفى فتحي

أنواع الحج في الإسلام وما هو الحج المبرور؟ الإفتاء ترد

الانسياق وراء منصات الإعلام.. فشل المصريين في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة العربية للرماية

فشل وتصريحات متناقضة.. المطالبة بإقالة حازم حسني واتحاد الرماية بعد "فضيحة" البطولة العربية

أول تعليق من الطالبة محاربة السرطان بالبحيرة صاحبة الممر الشرفي .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

حث عليها النبي.. كلمة تُرددها بعد الفاتحة تغفر جميع ذنوبك

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ