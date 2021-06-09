للتيسير على المواطنين.. إنجازات الداخلية في التحول الرقمي للخدمات الأمنية الجماهيرية

تواصل وزارة الداخلية أعمال التطوير في منظومة عملها بجميع القطاعات في جميع محافظات الجمهورية؛ لتيسير الخدمات على المواطنين والأجانب لاستخراج الأوراق المطلوبة، خاصة في توفير التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتطوير وتحديث أنظمة العمل بكافة قطاعات الوزارة؛ لتقديم أفضل خدمة للجماهير، بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان طبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى طالما نادى باستخدام التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي.