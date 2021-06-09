ليلى علوي: أحمد زكي من أعظم فناني مصر ونور الشريف أستاذي.. فيديو

قالت الفنانة ليلى علوي، إن الفنان الراحل أحمد زكي، من أعظم فناني مصر على الإطلاق، ولا يعوض، فهو كان طيبًا وكريمًا، ويَشعر بالفنان الذي معه، وليس أنانيًا.

وأضافت ليلى علوي، خلال لقاء لها ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، الفنان الراحل نور الشريف أستاذي، ورشحني في أفلام كثيرة وكان متتبعًا لعملي في المرحلة الأولى، وكان دائمًا يقول لي "عينيكي بتعبَّر حلو أوي".

وتحدثت الفنانة ليلى علوي، عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلة: "مين محبوش برَّه الكاميرا؛ من خفة دمه وطيبته وجدعنته، وهو لا يمكن يقول إنه متضايق أو عنده مشكلة".

وأشارت الفنانة ليلى علوي إلى أنني عملت مع الفنان محمود عبد العزيز في “خليل بعد التعديل“ و”إعدام ميت”، وهو “ممثل جامد أوي، ومش هنسى شخصية رأفت الهجان”.

وقالت الفنانة ليلى علوي، إن الفنان محمود حميدة “ابتدى مع أحمد زكي في فيلم المساطيل، وتطور وعلم نفسه، وهو عاشق للفن طول عمره، وأصبح أسطورة في الأداء، وعاشقاً للسينما والفن بجد”.