عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. طفرة كبيرة لأقسام الشرطة في عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

طورت وزارة الداخلية عددا كبيرا من أقسام الشرطة، وذلك وفق برنامج زمني مُحدد في عدد كبير من المحافظات وفقًا لنموذج موحد، اضطلعت بتنفيذه، الأجهزة الاستشارية بالوزارة، وروعي فيه المظهر الحضاري الذى يلبي جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها؛ بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

للتيسير على المواطنين.. إنجازات الداخلية في التحول الرقمي للخدمات الأمنية الجماهيرية

للتيسير على المواطنين.. شاهد تحركات الداخلية لتطوير منظومة المرور

وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذي يتم تطبيقه؛ ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا، حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هي الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباتهم.

وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد.

كما جاء إنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور.

موضوعات متعلقة

للتيسير على المواطنين.. إنجازات الداخلية في التحول الرقمي للخدمات الأمنية الجماهيرية

للتيسير على المواطنين.. شاهد تحركات الداخلية لتطوير منظومة المرور

لتيسير استخراج الوثائق الشخصية.. شاهد تحركات الداخلية لتطوير أقسام الجوازات

الإدارية العليا: الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي حق للمنتفع الأصلي

ترشيحاتنا

وزير التعليم : انتظروا حدثاً كبيراً في نهاية الصيف

وكيل مصطفى فتحي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي مع مصطفى فتحي

أنواع الحج في الإسلام وما هو الحج المبرور؟ الإفتاء ترد

الانسياق وراء منصات الإعلام.. فشل المصريين في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة العربية للرماية

فشل وتصريحات متناقضة.. المطالبة بإقالة حازم حسني واتحاد الرماية بعد "فضيحة" البطولة العربية

أول تعليق من الطالبة محاربة السرطان بالبحيرة صاحبة الممر الشرفي .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

حث عليها النبي.. كلمة تُرددها بعد الفاتحة تغفر جميع ذنوبك

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ