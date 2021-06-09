شاهد.. طفرة كبيرة لأقسام الشرطة في عهد الرئيس السيسي

طورت وزارة الداخلية عددا كبيرا من أقسام الشرطة، وذلك وفق برنامج زمني مُحدد في عدد كبير من المحافظات وفقًا لنموذج موحد، اضطلعت بتنفيذه، الأجهزة الاستشارية بالوزارة، وروعي فيه المظهر الحضاري الذى يلبي جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها؛ بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذي يتم تطبيقه؛ ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا، حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هي الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباتهم.

وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمني فعال، وذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد.

كما جاء إنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور.