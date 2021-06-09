أول تعليق من الطالبة محاربة السرطان بالبحيرة صاحبة الممر الشرفي .. شاهد

كشفت هند عبد الفتاح ، طالبة الصف الثالث الإعدادي ، تفاصيل الممر الشرفي لها بعد أن حضرت الامتحانات رغم محاربة السرطان .

وعبرت في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، عن عميق تقديرها وسعادتها بالممر الشرفي في مدرستها، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من قوتها في الحرب ضد مرض السرطان.



وتابعت طالبة الصف الثالث الإعدادي، أنه : "فوجئت من اللي حصل ده، وفرحني جدًا، وكنت بذاكر وأروح للامتحانات في عز مرضي".



ووجهت هند عبد الفتاح طالبة الصف الثالث الإعدادي، رسالة لكل محارب للسرطان، قائلة :"أقول أتحدى المرض اللعين ده، وماتعش في وهم المرض، وتعيط عشان مايغلبكش واغلبه أنت".



فيما شهدت إحدى مدارس محافظة البحيرة، لفتة إنسانية رائعة، حيث نظمت طالبات الشهادة الإعدادية ممرًا شرفيًا لزميلتهن المصابة بالسرطان.

