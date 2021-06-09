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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

على أحدث مستوى عالمي| الداخلية تطور قطاع الأحوال المدنية

صدى البلد

نجح قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية في إحداث تطوير شامل للعديد من المقرات التابعة له، وشمل التطوير الإنشاءات والأجهزة وأماكن الانتظار؛ وذلك  بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع الأحوال المدنية بما يتواكب مع التحول الرقمي للدولة.

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كما جاء إنشاء موقع جديد للأحوال المدنية بميناء القاهرة الجوي؛ للتيسير على “المواطنين المترددين على الميناء العائدين من الخارج – المغادرين للبلاد والعاملين بالمطار” في الحصول على جميع مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات “الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلي”، فضلًا عن دخول منظومة جديدة من الماكينات، للخدمة؛ تتيح الاستخراج الفوري لشهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى؛ عقب التأكد من شخصية المواطن.

ويتم ذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومي - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة - اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد مبلغ (50 جنيها) قيمة الرسوم، يتم سدادها نقديًا بالماكينة، وتعمل على مدار اليوم، وموجودة بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وبمطارات “القاهرة وشرم الشيخ والغردقة”، على أن يتم تعميمها تباعًا على مستوى الجمهورية.

كما يضم قطاع الأحوال المدنية، قسمًا؛ لترجمة جميع مصدرات القطاع إلى 11 لغة، وهي مصدرات مميكنة معتمدة لدى وزارة الخارجية وقنصليتها بالخارج وجميع السفارات داخل البلاد.

 

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