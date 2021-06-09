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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فشل وتصريحات متناقضة.. المطالبة بإقالة حازم حسني واتحاد الرماية بعد "فضيحة" البطولة العربية

صدى البلد

يوما بعد يوم، تحرص الدولة المصرية على دعم كل الكيانات الرياضية سواء الاتحادات الرياضية أو الأندية من أجل الارتقاء بالرياضة المصرية وتحقيق الإنجازات القارية والدولية الواحدة تلو الأخرى.

وعلى مدار السنوات الماضية وفرت الدولة المصرية كل الإمكانات أمام جميع اللاعبين في كافة الألعاب الرياضية المختلفة من أجل تحقيق البطولات والميداليات المختلفة .

ولكن ورغم تلك الجهود الكبيرة المبذولة والإمكانات التى تم توفيرها لاتحاد الرماية ومجلس إدارته برئاسة حازم حسني قبل انطلاق البطولة العربية للرماية التى تستضيفها مصر حاليا بميادين الرماية بنادي الصيد بأكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، إلا أن الاتحاد لم يستغل هذا الدعم ويعمل على إعداد اللاعبين بشكل جيد لتلك البطولة التي تستضيفها وتنظمها مصر؛ من أجل حصد المزيد من الميداليات والمراكز الأولى .

وعلى الرغم من انطلاق البطولة في الأول من يونيو الجاري لم يستطع لاعبو المنتخب المصري تحقيق أي إنجازات في تلك البطولة وعلى سبيل المثال لم تحقق لاعبات المنتخب المصري سوى 4 ميداليات متنوعة تاركين كل المراكز الأولى للوفود المشاركة في البطولة .

واكتفى حازم حسنى رئيس الاتحاد الذى طالب الكثير بإقالته من منصبه، بالحضور فقط، وتسليم الميداليات لأصحاب المراكز الأولى من البلدان العربية.

ورغم الفشل الذريع لاتحاد الرماية في الإعداد الجيد لأبطالنا؛ خرج حازم حسنى بتصريحات على عكس الواقع تماما، مشيدا بمستوى منافسات اللاعبين واللاعبات في كل مراحل البطولة، وتحقيق نتائج متميزة تعكس تطور رياضة الرماية على مستوى البلدان العربية.

واكتفى حازم حسنى بالتعبير عن سعادة الوفود العربية المشاركة، دون البحث عن أسباب فشل المنتخب في التتويج بالميداليات والمراكز الأولى.

وطالب مدربو ونجوم الرماية المصرية بإقالة حازم حسني؛ بعد أن تفرغ للأمور التى لا تستهدف صالح المنتخب المصري في البطولات، وللأمور الانتخابية فقط.

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فشل وتصريحات متناقضة.. المطالبة بإقالة حازم حسني واتحاد الرماية بعد "فضيحة" البطولة العربية

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