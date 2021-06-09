وزير المالية: نتوقع وصول الدفعة الثانية من قرض "النقد الدولي" الشهر الجاري.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مراجعة صندوق النقد الدولي لنا؛ أكدت توقعاتهم أن الاقتصاد المصري سينمو بمقدار 2.8%، وأن تزيد النسبة أو تقل بمعدل 1% ما بين 2.8-2.9%.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون"، نتوقع أن تصل الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر يونيو الجاري.

وأوضح وزير المالية أن مصر سبق وأطلقت سندات خضراء، والتي تعد الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار معيط، إلى أن هناك جهات استثمارية ستتعامل مع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة التي لا يكون بها تلويث للبيئة، والصكوك هي مشابهة لذلك.