أحمد المحمدي يكشف عن مستقبله مع كرة القدم وحقيقة توقيعه للأهلي

قال أحمد المحمدي الظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي السابق، إن طموحه هو إنهاء مسيرته فى الدوري الإنجليزي عقب تردد أنباء عودته إلى مصر، وانضمامه للنادي الأهلي، في الفترة المقبلة.

وأعلن المحمدي يوم 28 مايو الماضي، رحيله عن أستون فيلا، بعد 4 سنوات قضاها مع الفريق، بعدما لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع ناديه حول التجديد.

وأضاف المحمدي خلال تصريحات لملعب "أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت": "طموحي أن أنهي مسيرتي في الدوري الإنجليزي، ولديّ عروض كثيرة في إنجلترا وخارجها، ولكن أنا الآن أفكر بجدية للأصلح لي ولعائلتي، وإن شاء الله لن أخرج عن الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "البعض ربط أنني سأعود لـ الأهلي، لأنني قلت إنني منذ صغري أشجعه، بالتأكيد الأهلي ناد كبير ولكن أنا تفكيري إنهاء مسيرتي في أوروبا".

وتابع: "مسؤولو أستون فيلا عرضوا عليّ أن أكون ضمن الجهاز المعاون لتدريب الفريق عقب اعتزالي".

وأردف: "أنا دائما مع منتخب مصر منذ 2007 حتى 2019، لعبت أكثر من 94 مباراة دولية وتحت أمر المنتخب، لم يكن لدي الحظ أن أتواجد الفترة الحالية مع حسام البدري وأحترم وجهة نظره، وإذا احتاج لي في أي وقت مستعد".



واستطرد: "أي لاعب في العالم شرف له أن ينضم لمنتخب بلده، منتخبات في أوروبا قبل اليورو تستعين باللاعبين الخبرات، وأنا أرى أن ما يفعله حسام البدري على المدى البعيد سيكون مفيدًا للمنتخب، لكن على المدى القريب في التصفيات يجب أن يفكر في ضم اللاعبين أصحاب الخبرات".

وأكمل: "اختيار البدري لمحمد صلاح قائداً للمنتخب موفق تمامًا، أنا لا أؤمن بالأقدمية، أنا ألعب في أقوى دوري بالعالم منذ 11 عامًا لم أر في حياتي أن القائد بالأقدمية، المدرب هو من يحدد".

واستمر: "لا يوجد فجوة بيني وبين جماهير الزمالك، وأديت في البطولة الأخيرة لأمم إفريقيا بشكل جيد، وأحرزت هدفين وإذا كانت الجماهير في مصر غاضبة مني اعتذرت، وأعتذر مرة أخرى".

وواصل: "محمد هاني ظهير أيمن الأهلي من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل جيد مع منتخب مصر، ولكن هذا المركز يجب أن يكون معه لاعب خبرة يساعده".