هل يغادر ناصر ماهر الأهلي في صفقة تبادلية مع بيراميدز؟ وكيل اللاعب يرد

قال أحمد يحيي، وكيل اللاعبين، إن الأهلي لم يفكر في عقد صفقة تبادلية تقضي برحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز.

وقال أحمد يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "ناصر ماهر من أفضل اللاعبين في مصر، ومن الطبيعي أن ترغب أندية كثيرة في ضمه".

وأضاف: "بيراميدز يرغب في التعاقد مع ناصر ماهر منذ الموسم الماضي، ولكن اللاعب لن يرحل عن الأهلي بهذه الطريقة، والحديث عن وجود صفقة تبادلية أمر غير منطقي".

واستطرد: "من غير المقبول أن يدخل ناصر ماهر في صفقة تبادلية وهو سادس قائد للنادي الأهلي".