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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة فتحي: المرأة في عهد السيسي تعيش عصر الكرامة والأمن والأمان

السيسي
السيسي

عبرت عزة فتحي أستاذ منهج علم الاجتماع في جامعة عين شمس، عن فخرها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أنه يعرف دور المرأة المصرية وتربي على يد أمه السيدة العظيمة.
 

وأضافت فتحي، في حوارها لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرأة المصرية يد بيد وكتف بكتف مع الرجل في المواقف التاريخية المختلفة، مستدركة أن السيدة المصرية في عهد السيسي تجد كرامة وأمن وأمان.
 

وأكدت أستاذ منهج علم الاجتماع في جامعة عين شمس، أن مصر ركيزة أساسية لأمن المنطقة، لافتة إلى أن الجيش المصري أجهض كل المخططات التي تنال من المنطقة.
 

وتابعت عزة فتحي أستاذ منهج علم الاجتماع في جامعة عين شمس، أن الرئيس السيسي حمى المرأة المصرية لأنه يعرف أهمية دورها جيدا والمرأة المصرية حمت الأرض والعرض والجبهة الداخلية في أوقات الأزمات عبر التاريخ.

عزة فتحي ستاذ منهاج علم الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية الجيش المصري

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