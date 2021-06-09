الانسياق وراء منصات الإعلام.. فشل المصريين في تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة العربية للرماية

غابت لحظات الفرحة والانتصار وابتعد الأبطال المصريين عن منصة التتويج والتكريم في البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 الى 12 يونيو الجاري على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية بسبب فشل اللاعبين في تحقيق مراكز متقدمة

وتعجب الجميع من سبب ابتعاد المصريين عن تحقيق مراكز متقدمة خصوصا في ظل إقامة البطولة على الأراضي المصرية وتوفير كافة المتطلبات من قبل القيادة السياسة المصرية التي تعكف على مساندة كافة الألعاب الرياضية .

وابتعد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، عن دوره الرئيس في مساندة اللاعبين وتحفيزهم قبل انطلاق البطولة ليتفرغ في الادلاء بالتصريحات تلو الآخر والانسياق خلف منصات الإعلام المختلفة دون الاهتمام بمشاركة اللاعبين المصريين في بطولة مقامة الأراضي المصرية .

وساد الغضب بين جميع المسئولين بعد فشل الرمايات المصريات في الوصول لمنصات التتويج وتحقيق مكانه تليق باسم الدولة المصرية .

وحققت الراميات المصريات 4 ميداليات متنوعة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات 10 متر مسدس سيدات، و10 متر بندقية، ضمن فعاليات البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية.

وتمثلت نتيجة الرماية بالمسدس مسابقة 10 متر سيدات، في حصول الرامية التونسية ألفة الشعراني على الميدالية الذهبية ، واللاعبة المصرية هالة الجوهري بالفضية وفي المركز الثالث جاءت فاطمة عباس وهيب من العراق.

وفي مسابقة 10 متر بندقية سيدات، فازت القطرية عائشة السويدي بالميدالية الذهبية بمجموع (246 نقطة)، و استطاعت اللاعبة المصرية الزهراء شعبان الحصول على الميدالية الفضية بمجموع (245 نقطة)، فيما حصدت المصرية هدير مخيمر الميدالية البرونزية برصيد (222.7 نقطة).

وعلى مستوى الفرق، حل الفريق المصري المكون من هالة الجوهري، وهدير سعد ورضوى محمود في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية برصيد (1690 نقطة)، بعد الفريق التونسي الذي حقق الذهبية بـ(1696 نقطة)، فيما جاء فريق العراق ثالثا بـ(1562 نقطة).

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.