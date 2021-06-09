خبير استراتيجي: مصر قلب العالم العربي النابض وتواجه تهديدات بشكل مستمر.. فيديو

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الرئيس دعم قدرات القوات المسلحة، والقضاء على الإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل، واستطاعت مصر أن تتصدى له، مؤكدا أن الرئيس السيسي جريء في اتخاذ القرارات الإصلاحية.

وأضاف فرج، خلال لقاء له ببرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن ما تم خلال الـ 7 سنوات الماضية حتى الآن، هو إعجاز، مؤكدا أن الرئيس خلَّص مصر من حكم الإخوان، وهو وحده يحسب له، ولولا تخلصنا من حكمهم؛ لكان أصبح لدينا مثلما يحدث في أفغانستان.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي أعاد مكانة مصر الدولية بعد عقود من التباعد والانعزال، مؤكدا أن الرئيس يواصل تنفيذ مخططات زيادة الاستثمارات في مصر لتحقيق التنمية.

وأشار فرج، إلى أن الرئيس السيسي نفذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تقوية الاقتصاد، وهو ما ظهر خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ينفذ إصلاحات متواصلة في الاقتصاد المصري منذ توليه الحكم.

وقال الخبير الاستراتيجي، إن مصر هي قلب العالم العربي النابض، وتواجه تهديدات على حدودها بشكل مستمر.