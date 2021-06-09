سجائر حشيش وتذاكر ملهى ليلي .. سر الحوافز الأمريكية لتلقي لقاح كورونا

أصبحت ولاية واشنطن هي الأحدث التي تقدم حوافز للسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وهذه المرة قدمت "الماريجوانا" لمن تلقى جرعة واحدة على الأقل، وهي أحدث محاولة لتلقي اللقاح لغيرالراغبين.

ولكن وفقا لتقرير نشره موقع روسيا اليوم، فإنها ليست المحاولة الأولى للتشجيع على تلقي اللقاح، حيث قدت الولاية عدد من الجوائز يتم توزيعها من ولاية إلى أخرى كحوافز للقاحات، وربما يرجع ذلك لمحاولة تحقيق هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول 4 يوليو بتلقيح 70 % من البالغين الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ولكن قد لا يكون هذا هو سبب المكافآت، حيث انخفضت معدلات التطعيم في الأسابيع الأخيرة وكذلك انخفض معدل اللقاحات اليومية في الولايات المتحدة إلى أقل من مليون بعد أن بلغت ذروة 3.4 مليون حقنة يوميًا في منتصف أبريل.



تُظهر هذه المعدلات أن جزءًا كبيرًا من البلاد لن يحقق على الأرجح هدف بايدن البالغ 70٪، كما تظهر استطلاعات الرأي أن الانخفاض الحاد في التطعيمات لا علاقة له بنقص العرض ، بل نقص في الطلب.



أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب” مؤخرًا أن ما يقرب من 80 ٪ من أولئك الذين رفضوا الحصول على لقاح كوفيد-19 حتى الآن من غير المرجح أن يغيروا رأيهم، مقابل 20٪ فقط من المستجيبين الذين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم مترددون في تلقي اللقاح إنهم منفتحون على تغيير موقفهم.



كما عرضت واشنطن ، بالإضافة إلى ولايات أخرى مثل ماريلاند ، إدخال الأمريكيين الذين تم تطعيمهم لمسابقات اليانصيب لجوائز غالبًا تصل إلى الملايين، ومنها عرض يانصيب كنتاكي ، ولعبة كنتاكي كاش بول المقدمة لها حد أقصى للدفع الليلي قدره 250 ألف دولار.



الحوافز الأخرى المقدمة لم تكن ساحرة ، لكنها مشكوك فيها، في مدينة نيويورك ، على سبيل المثال ، أخبر العمدة بيل دي بلاسيو السكان ، أن "شيك شاك" سيقدم طعامًا مجانيًا للحاصلين على اللقاح.

وأثبتت التقارير أن أسلوب الترويج المبتذل لا يساعدان في "بيع" اللقاحات ، كما أنه لا يقنع الأشخاص الذين لديهم مخاوف بالتوقف عن الخوف، لأنهم سيظلوا خائفين.