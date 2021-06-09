مستشار رئيس فلسطين: مصر الداعم الأول للقضية.. والإعمار يتم بالتنسيق مع القاهرة

قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، إننا على علم بدور مصر الإقليمي والتاريخي الرائد في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية القضية، والأزهر الشريف كان حاضرا بقوة لـ تأثيره المعنوي والديني في مجريات الأوضاع في كل العالم الإسلامي.

وأضاف محمود الهباش، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي“، أن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر والأول للقضية الفلسطينية، ونثق في ذلك”.

وأوضح محمود الهباش: "يجب أن نظل على ثقة، وعلى أمل أنه لا يصح إلا الصحيح، وفلسطين واحدة، والشعب الفلسطيني واحد، وليس لدينا طوائف أو أعراق، وما بيننا خلاف سياسي، مهما كبر؛ فهو أصغر من القضية الفلسطينية، ونأمل أن يستثمر الجميع الفرصة من أجل القضية الفلسطينية".

وأكمل محمود الهباش: "القدس وفلسطين تجمعنا والمعاناة مع الاحتلال تجمعنا ولا مبرر لبقاء الانقسام بين الفلسطينيين، وعلينا أن نعيد ترتيب أوراقنا تحت مظلة الوحدة والقضية الواحدة من أجل تحقيق المستقبل الأمثل للقضية الفلسطينية".

ولفت محمود الهباش، إلى أن "مصر بذلت جهود مضنية من أجل القضاء على الانقسام الفلسطيني على مدار سنوات، ويجب أن يستمر التفاؤل ويتحول إلى إجراءات على أرض الواقع لإنهاء الانقسام"، مضيفا: "هناك اتفاق تام بين القيادة الفلسطينية والمصرية على أن يتم الإعمار من خلال الحكومة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر، ومن يريد أن يساهم من المانحين؛ يساهم من خلال آلية القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر".