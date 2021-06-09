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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : الغش انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه دائمًا وأبدًا يكون أسهل طريق هو إلقاء اللوم على الدولة في موضوع الغش في الامتحانات.

 

وقال وزير التربية والتعليم : طبعًا ستقوم الدولة بدورها في امتحانات الثانوية العامة ، ولكن لابد في نفس الوقت أن نتفكر في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنا أدرك أن الغش في الامتحانات هو انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري، والاهتمام بالنجاح بأى شكل حتى بدون تعلم وبدون استحقاق لأن الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين.

 

واستكمل وزير التربية والتعليم قائلاً: لأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية ، والتي أدت بنا الى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون! ويساهم الكثير (وليس الجميع) من أولياء الأمور في ضغوط هائلة على أبنائهم من أجل الحصول على درجات بأى طريقة للأسف بدلاً من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لان بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم.

وقال: علينًا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها ، وعدم ترديد ان التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات ، والتأكيد عدى وان النظام التراكمي هو 3 ثانوية عامة وما شابه.

وأضاف : أن البقاء على ما نحن عليه لن يفيد أحداً ويؤذي الأبناء في المقام الأول والله أعلم.

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