جهاز الشروق يعلق توك توك مخالفاً .. والإسكان: نقضي على مظهر عشوائي

كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تعليق توك توك على أبواب جهاز مدينة الشروق.

وقال عمرو خطاب في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" ما فعله جهاز الشروق مع التوكتوك رسالة قوية للقضاء على أي مظهر عشوائي في المدن الجديدة التي تعتبر وجهة حضارية ".

وأضاف عمرو خطاب:" وفرنا بدائل كثيرة للتوكتوك في المدن الجديدة والأهالي في المدن الجديدة يرفضون التوك توك".

وأكمل عمرو خطاب: "يتم العمل حاليا في كل المدن الجديدة من أجل منع سير التوك توك فيها ويتم العمل على خطة نقل داخلي بديلة لمنع سير التوكتوك ".



وأمر المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز الشروق برفع توكتوك تم ضبطه في المدينة بواسطة ونش على أبواب جهاز المدينة .

وضبط جهاز مدينة الشروق التوك توك بعد تسلله (خلسة) إلى بوابات المدينة قادمًا من مدينة بدر.

يذكر أن جهاز مدينة الشروق منذ ظهور مركبات التوك توك وضع لافتات على مداخل المدينة يمنع فيها دخول هذه المركبات، حرصًا على الوجه الحضاري للمدينة.

