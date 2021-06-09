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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدءا من 3 سنوات.. الصين أول دولة توافق على لقاح كورونا للأطفال

لقاح
لقاح

منحت الصين، موافقة طارئة لاستخدام لقاح "سينوفاك" المضاد لـ"كوفيد-19"، للأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 3 سنوات وما فوق؛ لتصبح أول دولة تفتح برنامج التلقيح لصغار السن في عمر الثالثة.

 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أكد متحدث باسم "سينوفاك" أن لقاح كوفيد-19 التابع للشركة، تمت الموافقة عليه للاستخدام في حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا"، ومع ذلك لم تقدم الشركة المصنعة أي معلومات حول موعد بدء هؤلاء الأطفال في تلقي اللقاح.

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وتعد لجنة الصحة الوطنية في الصين، مسؤولة عن تحديد الجدول الزمني لطرح اللقاح في البلاد، وستقوم بتحديث خططها لتشمل الأطفال المصرح لهم بتلقيها، وفقًا لاحتياجات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وإمدادات اللقاحات في الصين.

 

وسبق أن أكملت "سينوفاك" بنجاح، تجارب المرحلة المبكرة من لقاح كوفيد-19 الخاص بها لكل من الأطفال والمراهقين، مع خطط لإتاحة البيانات للجمهور في مجلة علمية في المستقبل القريب.

 

وترددت شائعات عن هذه الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ بعد أن أفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن مسؤولا- لم يذكر اسمه- في فرقة العمل المعنية بالاستجابة الوبائية التابعة لمجلس الدولة في البلاد، قال للصحفيين إنه تم تأكيد سلامة وفعالية اللقاح لدى الأطفال.

 

وصرحت شركة "سينوفارم"، التي تصنع اللقاح الرئيسي الآخر المنتج محليًا في الصين، بأن بياناتها تظهر أنها آمنة وفعالة للأطفال الصغار، لكنها لم تكشف ما إذا كان المسؤولون قد وافقوا أو كانوا على وشك الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ.

 

وتعد كل من لقاحات Sinovac و Sinopharm مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية (WHO) المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ولا توصي منظمة الصحة العالمية بعد بتلقيح الأطفال، على الرغم من إعلان بعض الدول عن خطط للقيام بذلك.

الصين سينوفارم لقاح سينوفاك منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا كوفيد-19

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