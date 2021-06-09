أحمد السجيني : "صوتك مسموع" ترسل شكاوى المواطنين المتضررين للمسئولين

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية تأتى فى مجال اهتمام الحكومة.



وأضاف السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج" ٩٠ دقيقة" المذاع على قناة "المحور "، أن وزارة التنمية المحلية تتحمل على عاتقها العديد من الملفات الخاصة بشكاوى المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أنه لابد من وجود آلية

معنية تهتم بشكاوى المواطنين المتضررين من أى منحى من المناحى التى تقدمها وزارة التنمية المحلية.



وأكد أن مبادرة "صوتك مسموع" أُطلقت لكى يستطيع المواطن إرسال شكوته الى وزارة التنمية المحلية ، مضيفاً أن المواطن لا يستطيع إرسال الشكوى إلى الوزير بل يمكنه إرسالها لنائب دائرته .



و تابع : "أنه من الضرورى إيجاد آلية يومية للتعامل مع مشكلة التعدى على الأراضى منوها إلى أن وزارة التنمية المحلية يصل إليها العديد من الشكاوى مثل منظومة النظافة و القمامة" .