رئيس محلية النواب يؤكد: الانتهاء من مشكلة القمامة قريبًا

منظومة للتعامل مع المخلفات الصلبة

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف المحليات يعد من الملفات الثقيلة وهناك الكثير من الأمور لم يتم فيها الوصول إلى الرضاء التام للمواطنين.

أضاف السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمه وهبه ببرنامج "٩٠ دقيقة " المذاع على قناة" المحور"، أن هناك بنية تحتية و تشريعية يمكن من خلالها القيام بمنظومة للتعامل مع المخلفات الصلبة.

أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه مجلس النواب انتهى من إصدار قانون خاص بمنظومة النظافة الجديدة و تنظيم المخلفات الصلبة بكافة انواعها .

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى قامت بإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، منوها إلى أن المواطن سيشعر بحلول فى مشكلة القمامة خلال الأشهر القادمة .