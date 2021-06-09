بـ الأبيض.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها .. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وخضعت لاميتا لجلسة تصوير مميزة بعدما ظهرت بجاكيت باللون الأبيض، ونالت الصور إعجاب جمهورها والذين تفاعلوا معها بالتعليقات الإيجابية تعليقا على إطلالتها الجديدة.



يذكر أن لاميتا فرنجية ابتعدت عن التمثيل بعد ماشاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

