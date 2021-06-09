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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجاز.. تفاصيل تطوير الجامعات المصرية خلال الـ7 سنوات الماضية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال أحمد الحيوي  الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، إن هناك مجهودات كبيرة تم بذلها في الـ 7 سنوات الماضية في ملف التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، مضيفا:" تم إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية في الـ7 سنوات الماضية ".

وأضاف  أحمد الحيوي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  الجامعات المصرية تتحول إلى جامعات رقمية وفق مبادرة الرئيس للتحول الرقمي مما يرفع مستوى التعليم الجامعي في مصر، ويجعل الخريجين جاهزين لسوق العمل في مصر وكافة دول العالم ".

وتابع أحمد الحيوي:" التعليم العالي في مصر يشهد قفزة في الأبحاث والمراكز البحثية والجامعات المصرية تتبوأ مراكز متقدمة في جميع المجالات العلمية المختلفة".

وأكمل :" تم افتتاح 4 جامعات أهلية  في مصر، وفي التعليم الفني تم انشاء جامعة تكنولوجية حيث تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية، وهناك 6 جامعات تكنولوجية جاري العمل على إنشائها ".

وأوضح أن:" الأساس في تطوير منظومة التعليم هو بناء الإنسان المصري، وتم البدء في تطوير المنظومة  بحيث يتحول الطالب  من الحفظ والتلقين إلى الفهم والإبداع والتعلم".


 

التعليم الجامعات منظومة التعليم انجاز اخبار التوك شو

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