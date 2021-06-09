خبير اقتصادي: مصر حققت قفزات هائلة في توفير الطاقة خلال عهد السيسي

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن مصر عاشت تحوُّلًا وقفزت قفزات هائلة في توفير الطاقة، وأصبح لديها فائضا في الطاقة.



وأضاف الشافعي، في حوار لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر شاشة “الأولى”، مساء الثلاثاء، أن لدينا فائضا يساوي 50% من حجم الاستهلاك في مجال الطاقة، لافتا إلى أن الطاقة احد أهم أسباب إنشاء المصانع والاستثمارات في أي بلد.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن فائض الطاقة في مصر، يتم تصديره إلى السودان والأردن وقبرص أيضا، مؤكدا أننا استطعنا تحقيق طفرة هائلة في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية وشبكة الطرق ومحطات الكهربائية، استطاعت توفير كل ما يحتاجه الاقتصاد المصري من الطاقة، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور مكَّنت الدولة من توفير أموال كان يتم دفعها في مجال الطاقة.