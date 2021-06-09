ميدو : الزمالك يسدد مبالغ غير طبيعية للاعبيه والسبب تركي آل الشيخ
أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك أن القلعة البيضاء تسدد مبالغ كبيرة للاعبين في الوقت الحالي.
وقال أحمد حسام ميدو ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك يسدد مبالغ غير طبيعية للاعبيه والسبب إن تركي آل الشيخ كان يتحمل مستحقات بعض اللاعبين
وأكمل: ”يجب على الزمالك أن يضع سقفاً لمرتبات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وأن يصارح جمهوره بالورقة والقلم، بعيدا عن العاطفة، فالميزانية المخصصة لفريق الكرة في الزمالك هذا العام 365 مليون جنيه ، مقابل الأهلي 230 لـ 245 مليون وهو ما يعني أن الزمالك هو رقم اثنين بعد بيراميدز ، ودخل الزمالك لا يتناسب مع هذا الرقم، ويجب أن ينخفض إلى 120 مليون جنيه في العام المقبل”.