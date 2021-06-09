عبدالمنعم سعيد: مصر دولة فريدة في المنطقة وتأمين الإطار الحدودي أمر جوهري

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن شعور الخوف والقلق على مصير الدولة المصرية بدأ في الاختفاء مع حدوث ثورة 30 يونيو .

وأضاف عبد المنعم سعيد في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي ":" مصر تعمل على البناء الداخلي للدولة ومؤسساتها".

وتابع عبد المنعم سعيد : "لا يمكن أن تنمو ي دولة بدون تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة المتواجدة فيها".

وأكمل عبد المنعم سعيد : "مصر دولة فريدة قومية حقيقية في المنطقة"، مضيفا: "من الضروري الحفاظ على عدم وجود قلق في الدول المحيطة بالدولة المصرية في المنطقة لمنع انتشار الإرهاب واستمرار التنمية داخل مصر ".

ولفت عبد المنعم سعيد : "مصر تدخلت في القضية الليبية من أجل تحقيق الأمان والاستقرار، كما تم تحسين العلاقات المصرية السودانية وأصبحت في أفضل صورها، وتأمين الإطار الحدودي القريب للدولة المصرية أمر جوهري ".