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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب: وفرنا 100 مليون جنيه وسنحافظ على القوام الأساسي للفريق.. وننتظر عودة فرجاني لحسم موقفه

حسين لبيب
حسين لبيب

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا؛ لتوضيح بعض الملفات الخاصة بالقلعة البيضاء، بشأن تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، وأرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء بيان الزمالك على لسان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي: “كان هناك حالة من اللغط الدائر حول فريق الكرة، وتود اللجنة شرحها لجماهير النادي، وأعضاء الجمعية العمومية بكل شفافية، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ولكل رؤساء النادي ورموز النادي كل احترام وتقدير”.

أولا: “اللجنة اتفقت على عدم التفريط في حقوق النادي ونتعامل باللوائح والقوانين للحصول على حقوق الزمالك”.

ثانيا: فيما يخص الملف المالي للنادي؛ “قامت اللجنة بتدبير الموارد المالية بفضل اسم نادي الزمالك وتم توفير 100 مليون جنيه، وقامت اللجنة بدفع جزء من مستحقات اللاعبين لكل الفرق الرياضية ورواتب الموظفين، والنادي بصدد إنشاء حساب خاص لدعم النادي من محبيه، ونحاول تنمية موارد النادي بصفة مستمرة ونسير في الطريق الصحيح”.

ثالثا: فيما يخص فريق كرة القدم؛ “الكابتن حسين السيد عضو اللجنة مكلف بهذا الملف بجانب فاروق جعفر أحد رموز النادي ونتشاور معهم قبل اتخاذ أي قرار مدروس، ونعقد عدة جلسات مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشة بعض الأمور الفنية بشأن احتياجاته واللاعبين المعارين، والزمالك لديه فريق من أفضل الفرق في أفريقيا وسندعم الفريق بجانب الحفاظ على القوام الأساسي، والمدير الفني له كامل الحق فيما يخص الفريق الأول ولا تدخل من اللجنة في أي قرار”.

وأضاف “لم يتح للجنة الاجتماع بفرجاني ساسي لاعب الفريق بسبب ارتباط الفريق بمعسكرات خارج القاهرة بعد تولينا المسؤولية، ثم سافر بعدها اللاعب إلى تونس للانضمام لمنتخب بلاده، وقامت اللجنة بوضع مستحقات اللاعب في حسابه الشخصي بعد وصول خطاب من المحامي الخاص به للمطالبة بمستحقاته قبل نهاية الشهر الماضي، وهو ما حدث بالفعل”.

وأشار إلى أن “اللجنة جاهزة للتفاوض مع فرجاني ساسي لتجديد عقده، والاستمرار في الزمالك، وأخطرنا فرجاني ساسي أن الزمالك مستعد لتجديد عقده، لكن محامي اللاعب أوضح لنا أن عقده انتهى مع الزمالك، ولكن من وجهة نظرنا عقده ينتهي بنهاية الموسم، وتواصلنا مع وكيل اللاعب لحضوره للقاهرة للتفاوض معه إذا كان يرغب في البقاء، ولم نتلق ردا منه حتى الآن”.

ونوه البيان بأن “فرجاني ساسي لم يخطر مسئولي النادي بموقفه سواء بالبقاء أو عدم تجديد عقده، وهو لاعب متميز لكن الزمالك لديه 30 لاعبا، والكرة حاليا في ملعبه اذا كان يرغب في التجديد حيث أن النادي مستعد للجلوس معه، والتفاوض على تجديد العقد بما فيه مصلحة الزمالك واللاعب، ونؤكد أن ساسي أكد على عودته لمصر لكنه لم يحسم موقفه”.

واختتم البيان: “كامل الدعم للفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني من أجل تحقيق بطولة الدوري الممتاز”.

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