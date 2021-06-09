صدى البلد نموذجاً.. دراسة تطبيقية تبحث تصميم المواقع الإلكترونية الإخبارية العربية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها

استهدفت دراسة أجراها باحث بقسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، تصميم المواقع الإلكترونية للفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها، بالإضافة لتقديم مقترح نموذج «التصميم الجيد» للمواقع الإلكترونية للفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية في ضوء تفضيلات مستخدمها.

وتندرج الدراسة التي قدمها الباحث: محمد كامل عبد الرحمن محمد -المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر ضمن الدراسات الوصفية، باستخدام منهج المسح، والمنهج المقارن، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في أربعة مواقع إلكترونية ذات طابع إخباري تابعة لفضائيات إخبارية عربية وأجنبية (موقع الـ BBC، موقع الـ CNN، موقع صدى البلد، وموقع العربية نت)، بينما تمثلت عينة الدراسة الميدانية في عينة قوامها (400) مفردة من الجمهور العربي والأجنبي المستخدم للمواقع الإلكترونية للفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على (استمارة تحليل الشكل، والاستقصاء، وأدوات تحليل لغة المصدر، والملاحظة).



وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها:

سرعة تبني المواقع الأجنبية للمستحدثات التكنولوجية مقارنة بالمواقع العربية، فقد جاء موقع الـ CNN في الصدارة من حيث استخدامه التصميم المتجاوب وذلك في يناير 2015م، يليه موقع الـ «BBC» في أغسطس 2015م، ثم موقع صدى البلد في يونيو 2016م، وأخيراً موقع (العربية نت) في مايو 2019م.



اعتمد موقعا (الـBBC، وصدى البلد) على الأسلوب المختلط في تصميم موضوعات واجهة كليهما بنسبة «100%» ، بينما استخدم موقعا « الـCNN، والعربية نت» أسلوب البوابة في تصميم موضوعات واجهة كليهما بنسبة «100%».خلال الفترة الزمنية للدراسة.



التباين في تفضيلات المبحوثين (العرب والأجانب) لأساليب تصميم موضوعات الصفحات الرئيسية "الواجهة، والصفحات الرئيسية لأقسام الموقع" حيث فضل المبحوثون العرب (أسلوب الكتلة) في المرتبة الأولى بنسبة 85.0%، يليه أسلوب (الصور والعناوين) بنسبة 83.0%، ثم (الأسلوب المختلط) في المرتبة الثالثة بنسبة 82.0%، وأخيراً (أسلوب العناوين) بنسبة 51.5%. بينما فضل المبحوثون الأجانب ( الأسلوب المختلط) في المرتبة الأولى بنسبة 86.5%، يليه (أسلوب الصور والعناوين) بنسبة 76.5%، ثم (أسلوب الكتلة) بنسبة 70.0%، وأخيراً (أسلوب العناوين) بنسبة 17.5%..



وتوصي الدراسة بإعادة النظر في تصميم موقع «صدى البلد»، وذلك بدءاً من شعار الموقع الذي يفتقد للبساطة في تصميمه، ومروراً بواجهة الموقع، ثم الصفحات الرئيسية للموقع وانتهاءً بالصفحات الداخلية لعرض الموضوعات، وذلك بما يلائم مضمون كل قسم وطبيعة الجمهور المستهدف، حيث يكون الأساس في التصميم هو تفضيلات المستخدمين، بالإضافة لضرورة توفير أكبر قدر من عناصر التفاعلية، فبالرغم من تواجد البيئة التكنولوجية التي توفر كافة أشكال التفاعلية؛ ولكن ما زلنا نعاني من غياب الكثير منها وبصفة خاصة التفاعلية التواصلية في المواقع العربية، كما أشارت بذلك نتائج الدراسة التحليلية.