صدى البلد نموذجاً.. دراسة تطبيقية تبحث تصميم المواقع الإلكترونية الإخبارية العربية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها

صدى البلد نموذجاً.. دراسة تطبيقية تبحث تصميم المواقع الإلكترونية الإخبارية العربية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها
استهدفت دراسة أجراها باحث بقسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، تصميم المواقع الإلكترونية للفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية وعلاقته بتفضيلات مستخدميها، بالإضافة لتقديم مقترح نموذج «التصميم الجيد» للمواقع الإلكترونية للفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية في ضوء تفضيلات مستخدمها.
وتندرج الدراسة التي قدمها الباحث: محمد كامل عبد الرحمن محمد -المدرس المساعد بقسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر ضمن الدراسات الوصفية، باستخدام منهج المسح، والمنهج المقارن، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في أربعة مواقع إلكترونية ذات طابع إخباري تابعة لفضائيات إخبارية عربية وأجنبية (موقع الـ BBC، موقع الـ CNN، موقع صدى البلد، وموقع العربية نت)، بينما تمثلت عينة الدراسة الميدانية في عينة قوامها (400) مفردة من الجمهور العربي والأجنبي المستخدم للمواقع الإلكترونية للفضائيات الإخبارية العربية والأجنبية، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على (استمارة تحليل الشكل، والاستقصاء، وأدوات تحليل لغة المصدر، والملاحظة).
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها:
سرعة تبني المواقع الأجنبية للمستحدثات التكنولوجية مقارنة بالمواقع العربية، فقد جاء موقع الـ CNN في الصدارة من حيث استخدامه التصميم المتجاوب وذلك في يناير 2015م، يليه موقع الـ «BBC» في أغسطس 2015م، ثم موقع صدى البلد في يونيو 2016م، وأخيراً موقع (العربية نت) في مايو 2019م.
اعتمد موقعا (الـBBC، وصدى البلد) على الأسلوب المختلط في تصميم موضوعات واجهة كليهما بنسبة «100%» ، بينما استخدم موقعا « الـCNN، والعربية نت» أسلوب البوابة في تصميم موضوعات واجهة كليهما بنسبة «100%».خلال الفترة الزمنية للدراسة.
التباين في تفضيلات المبحوثين (العرب والأجانب) لأساليب تصميم موضوعات الصفحات الرئيسية "الواجهة، والصفحات الرئيسية لأقسام الموقع" حيث فضل المبحوثون العرب (أسلوب الكتلة) في المرتبة الأولى بنسبة 85.0%، يليه أسلوب (الصور والعناوين) بنسبة 83.0%، ثم (الأسلوب المختلط) في المرتبة الثالثة بنسبة 82.0%، وأخيراً (أسلوب العناوين) بنسبة 51.5%. بينما فضل المبحوثون الأجانب ( الأسلوب المختلط) في المرتبة الأولى بنسبة 86.5%، يليه (أسلوب الصور والعناوين) بنسبة 76.5%، ثم (أسلوب الكتلة) بنسبة 70.0%، وأخيراً (أسلوب العناوين) بنسبة 17.5%..
وتوصي الدراسة بإعادة النظر في تصميم موقع «صدى البلد»، وذلك بدءاً من شعار الموقع الذي يفتقد للبساطة في تصميمه، ومروراً بواجهة الموقع، ثم الصفحات الرئيسية للموقع وانتهاءً بالصفحات الداخلية لعرض الموضوعات، وذلك بما يلائم مضمون كل قسم وطبيعة الجمهور المستهدف، حيث يكون الأساس في التصميم هو تفضيلات المستخدمين، بالإضافة لضرورة توفير أكبر قدر من عناصر التفاعلية، فبالرغم من تواجد البيئة التكنولوجية التي توفر كافة أشكال التفاعلية؛ ولكن ما زلنا نعاني من غياب الكثير منها وبصفة خاصة التفاعلية التواصلية في المواقع العربية، كما أشارت بذلك نتائج الدراسة التحليلية.