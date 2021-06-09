من داخل سيارتها.. عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت عبير صبري داخل سيارتها بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية توب ابيض عاري الصدر والكتفين، مع شعر انسيابي، ومكياج ناعم يتناسب مع لون بشرتها.



يذكر أن عبير صبري شاركت في مسلسل" موسى" الذى عرض يوميا في شهر رمضان الماضي على قناة " دى ام سي".



مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



