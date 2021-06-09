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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاورات سياسية بين مصر ونيوزيلاندا حول سد النهضة

مشاورات سياسية بين
مشاورات سياسية بين مصر ونيوزيلاندا عبر الفيديوكونفرانرانس

بحثت مصر ونيوزيلاندا، عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خلال جلسة مشاورات بين الجانبين، عقدت أمس، تناولت كذلك الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية.

وعُقدت مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في كل من مصر ونيوزيلاندا، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس”، ورأس الجانب المصرى السفير طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، كما رأس الجانب النيوزيلاندي السفير روب تيلور نائب وزير الخارجية النيوزيلاندي لشئون أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط وإفريقيا. 

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وبحث الجانبان خلال المشاورات، عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 

وتناولت كذلك الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية بين البلدين. 

وأكد السفير طارق الوسيمي، خلال المشاورات، اهتمام مصر بجذب الاستثمارات النيوزيلاندية المباشرة، حيث استعرض مزايا الاستثمار في مصر، والتسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث وسائل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكيفية تشجيع الصادرات المصرية المختلفة إلى السوق النيوزيلاندي.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، والاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في المجال الزراعي والصحة الحيوانية، وتشجيع تقديم الجانب النيوزيلندي لبرامج التدريب الفني لمصر في مجال تنمية الثروة الحيوانية، والتعاون بين وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية، ووزارة الزراعة المصرية، وتبادل زيارات الخبراء عقب فتح الحدود وانتهاء جائحة كورونا.

انعقاد المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلاندا عبر الفيديو كونفرانس

 

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