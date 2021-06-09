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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بولندا: نرغب في التعاون مع مصر بشأن تنمية دول إفريقيا

السفير أحمد عبداللطيف
السفير أحمد عبداللطيف مع نائب وزير خارجية بولندا

أكدت بولندا، رغبتها في تنمية آفاق التعاون مع مصر، فيما يتعلق بتنمية دول القارة السمراء، وبناء قدرات الدول الإفريقية في مجالات السلم والأمن، بما يشمل منع النزاعات، وحفظ وبناء السلام، ومنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وزار نائب وزير الخارجية البولندي للتعاون الاقتصادي والإنمائي وأفريقيا والشرق الأوسط “باڤل يابلونسكي" مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك في إطار زيارته لمصر يومي 7 و8 يونيو 2021.  

ورحب السفير أحمد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي بالمسؤول البولندي واستعرض مختلف الأنشطة والبرامج التدريبية للمركز التي تعمل  على بناء قدرات الدول الأفريقية في مجالات السلم والأمن بما يشمل منع النزاعات وحفظ وبناء السلام ومنع التطرف المؤدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. 

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كما تطرق مدير مركز القاهرة إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين - حيث يضطلع مركز القاهرة بمهام السكرتارية التنفيذية الخاصة بالمنتدى - مبرزاً دوره كمنصة أفريقية فريدة تسعى إلى تعزير التعاون بين الدول الأفريقية وإلى دعم علاقات القارة مع شركاء التنمية من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة وشاملة للتحديات التي تواجه القارة في إطار العلاقة الوثيقة بين السلم والتنمية المستدامة. 

كما تناول الخيارات المختلفة المتاحة للشركاء الذين يرغبون في دعم المنتدى والمشاركة في فعالياته.  

من جهته، أبدى نائب وزير الخارجية البولندي اهتماماً بمختلف أنشطة المركز وبمنتدى أسوان، مشيراً إلى رغبتهم في تنمية آفاق التعاون مع مصر في أفريقيا. 

وأكد حرص بلاده على الاستفادة من خبرات مصر الممتدة في التعامل مع القضايا الأفريقية، بما في ذلك من خلال مؤسساتها التي تعمل مع الدول الأفريقية في مجالات السلم والأمن منذ سنوات عديدة مثل مركز القاهرة.

نائب وزير خارجية بولندا يزور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لبحث فرص التعاون في أفريقيا
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